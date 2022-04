Die Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist Thema einer Pressekonferenz, bei der die Kassenärztliche Vereinigung (KV) an diesem Freitag (11.00 Uhr) über die bisherige Umsetzung und künftige Herausforderungen informieren will. Dabei soll es unter anderem um die nächsten Reformschritte gehen und wie die Neuerungen in der rheinland-pfälzischen Bevölkerung ankommen. Eingeleitet wurden die Reformen laut KV im Oktober 2020 in der Region Rheinhessen-Nahe, inzwischen wurden sie im gesamten Bundesland umgesetzt.