Heidelberg. (RNZ) Auch in der regionalen Sportszene hat man das Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bestürzt zur Kenntnis genommen. Die RNZ hat am Tag nach dem deutschen K.o. eine kleine Umfrage gestartet.

Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident aus Wiesloch: "Ich bin fürchterlich enttäuscht und deprimiert. Aber ich hatte schon vor dem Turnier so ein diffuses Gefühl, denn die beiden letzten Testspiele haben mich schon ein wenig irritiert. Ich würde nicht behaupten wollen, dass die Spieler zu satt waren, ohne hierzu nähere Infos zu haben. Es ist immer eine Kunst, eine Mannschaft in so ein Turnier zu führen und auf den Punkt in allen Belangen fit zu kriegen. Woran es lag? Es gibt sicher nicht nur eine Ursache, da muss es viele Gründe geben. Das ist normalerweise immer so bei einem kollektiven Blackout. Als Verband hat man - gegenüber einem Verein - mehr Zeit nachzudenken, wie es weitergeht. Es wäre falsch, aus Ohnmacht, Frustration oder Trauer heraus, eine übereilte Entscheidung zu treffen. Da sollte man ein paar Nächte drüber schlafen und die Lage ordentlich analysieren. Fast noch mehr mitgenommen als das WM-Aus unserer Mannschaft haben mich manche Reaktionen. Es ist offenbar immer so, dass "wir" Weltmeister werden, aber "die" die Versager sind, die ausscheiden."

Uli Roth, Teamchef SG Leutershausen: "Ich bin schockiert über die Leistung und vor allem die Einstellung der Nationalmannschaft. Ich weiß aber auch, dass es schwierig ist, wenn es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt. Nun ist es gut, dass wir ausgeschieden sind. Nur dann wird sich etwas tun. Die Art und Weise des Ausscheidens war erschreckend - die Mannschaft hat nicht gebrannt. Joachim Löw ist sehr selbstreflektiert und wird sich Fehler eingestehen müssen. Trotzdem denke ich nicht, dass er aufhören wird. Es ist schwer sich von verdienten Spielern zu trennen und auch die Erdogan-Affäre hat einen deutlichen Bruch in die Mannschaft gebracht. Da hätte man früher und besser reagieren müssen. Ich hatte bereits vor dem Turnier gesagt, dass diesmal ein Außenseiter das Rennen machen wird. Denn einen Titel zu verteidigen ist noch einmal viel schwieriger als ihn erstmals zu holen."

Elisa Trick, Spielführerin des deutschen Rugby-Meisters SC Neuenheim: "Die Leistung der Mannschaft war sehr enttäuschend. Es ist in allen drei Spielen nicht gelungen, das Spiel zu bestimmen und genügend Tore zu schießen. Die Körpersprache mancher Spieler schien anzuzeigen, dass sie keine Lust hatten, sich zu quälen. Die Aktionen waren zu verkopft und zu unkreativ."

Frank Mantek, Sportdirektor des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber, einst 22 Jahre Bundestrainer: "Ich war total enttäuscht und erschrocken über die Leistung, die abgeliefert wurde. Wir haben in zwei WM-Spielen nicht getroffen. Allerdings sind auch schon andere Titelverteidiger vor uns in der Gruppenphase rausgeflogen. Als ehemaliger Trainer weiß ich: Es ist immer leicht, die Hungrigen satt zu kriegen. Aber die Satten hungrig zu halten, das ist eine Kunst. Eine Goldmedaille ist wunderbar - aber auch gefährlich. Denn: Was kommt danach? Wenn Jogi Löw glaubt, dass er weiterhin der Richtige ist, wird er auch die Motivation haben, einen Neuaufbau einzuleiten."

Zoubire Ferroud, Vizepräsident des Nordbadischen Ringer-Verbandes, deutscher Vizemeister 1990 und Vorstandsmitglied des AC Ziegelhausen: "Die Unruhe im Vorfeld war zu groß: Das Fragezeichen hinter Manuel Neuer, das Foto der beiden türkisch-stämmigen Spieler mit Präsident Erdogan. Die Bayern-Spieler, die nach den Niederlagen gegen Madrid und Frankfurt ausgebrannt waren. Das waren Themen, die der Bundestrainer offenbar unterschätzt hat. Özil und Gündogan hatten Angst davor, Fehler zu machen und dann in der Presse verrissen zu werden. Sie waren gehemmt. Die Geschlossenheit in der Mannschaft und ein Führungsspieler haben gefehlt, keiner hat das Heft in die Hand genommen. Und unverständlich war für mich auch, warum Leroy Sané nicht mitgefahren ist."

Gerd Dais, 150-facher Erst- und Zweitliga-Spieler, ehemaliger Trainer des SV Sandhausen und des SV Waldhof: "Man kann nicht in ein Turnier gehen und darauf hoffen, dass man den Schalter einfach so umlegen kann. Die Testspiele haben bewiesen, dass den Weltmeistern von 2014 das Feuer gefehlt hat oder dass sie andere Probleme hatten. Ich hätte den Kader an der einen oder anderen Stelle verändert. Nils Petersen oder Sandro Wagner hätten uns gut getan. Wir haben uns selbst unserer Möglichkeiten beraubt. Unser Zentrum mit Özil, Khedira und Kroos hat enttäuscht. Statt die Geschwindigkeit mal anzuziehen, haben diese Spieler das Tempo eher rausgenommen. Das war kontraproduktiv. Unser Kombinationsfußball, der vor vier Jahren sehr gut war, hat nicht mehr funktioniert, weil sich die Gegner darauf eingestellt haben. Statt auf Thomas Müller zu hoffen, weil der das letzte Mal so gut war, hätte ich lieber Julian Brandt früher gebracht, der hat für Belebung gesorgt."

Dr. Martin Lenz, Präsident des Badischen Sportbundes Nord: "Es ist eine Riesenenttäuschung, aber der Blick richtet sich nach vorne. Dem Neuaufbau steht jetzt nichts mehr im Weg. Zu Joachim Löws Zukunft möchte ich mich nicht äußern. Er wird wissen, was für ihn richtig ist."

Gerald Marzenell, Teammanager des Tennis-Bundesligisten Grün-Weiss Mannheim: "Für unser Land ist das Ausscheiden sehr bitter. Denn die WM-Stimmung hat sich nach und nach gesteigert. Mich persönlich überrascht das Scheitern in der Vorrunde aber nicht. Ich habe schon vor vier Wochen auf einer Veranstaltung genau das prognostiziert. Natürlich hätte es noch ein, zwei Runden weitergehen können. Aber mehr war einfach nicht drin. Es wurden viele Fehler im psychologischen Bereich gemacht. Nach diesem frühen Aus werden nun wieder Sport und Politik vermischt. Das ist schade. Ob Jogi Löw weitermachen soll, kann nur er beantworten. Er muss wissen, ob er die Spieler noch erreicht. Vor allem eben auch die, die er gar nicht erst für diese WM nominiert hatte."

Sabine Baust, Bundesliga-Keglerin von Frisch Auf Leimen: "Ich bin sprachlos. Die Leistung ist ohne Worte. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Deutschland gegen Südkorea verliert. Aber die Niederlage war verdient. Es hat von Anfang an bei dieser Weltmeisterschaft nicht gestimmt. Viele fordern jetzt den Rücktritt von Jogi Löw, aber ich glaube, da müssen noch mehr zurücktreten. Ich verfolge die WM aber auf jeden Fall weiter. Unser Nachbar ist aus der Schweiz, zu denen halten wir jetzt dann auch."

Fotos: vaf (6), F&S, privat.