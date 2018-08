Göteborg (dpa) - RB Leipzig hat auf dem mühsamen Weg in die Europa League den Kurztrip nach Schweden ohne großen Glanz hinter sich gebracht. Der Tabellensechste der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga trennte sich vom BK Häcken mit 1:1 und schaffte dank des vorentscheidenden 4:0 im Hinspiel in Leipzig den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde.