Die europäische Raumfahrtagentur Esa will heute (13.30 Uhr) ihr neues Zentrum für Weltraumsicherheit in Darmstadt einweihen. Es befindet sich im Europäischen Satellitenkontrollzentrum (Esoc). Das neue Zentrum diene unter anderem der täglichen Datenüberwachung von Satelliteninstrumenten, die das Weltraumwetter aufzeichneten sowie der zukünftigen Esa-Mission Vigil, die aus einem einzigartigen Blickwinkel im Weltraum vor potenziell gefährlicher Sonnenaktivität warnen werde. Die Einweihung sei auch der erste öffentliche Auftritt des neuen Esa-Generaldirektors Josef Aschbacher in Darmstadt.