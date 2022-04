Ein bewaffneter Mann hat am Montagabend in Mainz einen Supermarkt überfallen und ausgeraubt. Der Räuber bedrohte eine Kassiererin in dem Markt in Weisenau mit einer Schusswaffe und erbeutete Geld, wie die Polizei mitteilte. Er flüchtete mit der Beute, deren Höhe noch unklar war. Die Ermittler fahndeten nach dem Überfall nach dem Mann, doch die Suche blieb zunächst erfolglos. Die Supermarkt-Mitarbeiterin blieb unverletzt.