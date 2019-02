Manchester (dpa) - Thomas Tuchel steht mit Paris Saint-Germain vor dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Der deutsche Trainer setzte sich mit dem französischen Spitzenclub im Hinspiel der Fußball-Königsklasse bei Manchester United mit 2:0 durch. Im Rückspiel am 6. März im Prinzenparkstadion benötigen die Engländer einen Sieg mit drei Toren Vorsprung, um den Viertelfinaleinzug von PSG noch zu verhindern. Im anderen Achtelfinale setzte sich am Dienstag AS Rom mit 2:1 gegen den FC Porto durch.