> Donnerstag, 10. September: Lesung aus aktuellen Werken und Vortrag mit Wladimir Kaminer; ausverkauft.

> Samstag, 19. September: Wohnzimmerkonzert in Kooperation mit der Stadt Schwetzingen unter dem Motto "Kultur muss weiterleben".

> Dienstag, 22. September: "Tuesday Night live" unter dem Motto "Night of the Audience" mit The News und Special Guests.

> Freitag, 25. September: "Acoustic Party Cover aus Schwetzingen" mit "who2ladies".

> Samstag, 26. September: Amokoustic featuring Anna Minges.

> Mittwoch, 30. September: Ulis Wohnzimmer mit Felix Meyer und Marie Diot.

> Talk-Veranstaltungen im Livestream: 23. September, 28. Oktober, 25. November und 23. Dezember; jeweils ab 20.15 Uhr im Internet.

> Weitere Informationen: Einlass jeweils 19 Uhr; Veranstaltungsbeginn 20 Uhr. Tickets bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie unter www.reservix.de. wit