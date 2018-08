Sergio Ramos erzielte per Elfmeter den 1:1-Ausgleich. Foto: Marius Becker

Dafür benötigten die Königlichen allerdings zwei Elfmeter, nachdem Borja Garcia die Gastgeber aus Katalonien in der 16. Minute überraschend in Führung gebracht hatte.

Real-Kapitän Sergio Ramos glich per Strafstoß nach einem Foul an Marco Asensio aus (39.). Sieben Minuten nach der Pause verwandelte dann Karim Benzema einen weiteren Elfmeter, nachdem erneut Asensio im Strafraum zu Fall gekommen war. Für die Entscheidung sorgten Gareth Bale nach einem Konter in der 59. Minute und erneut Benzema (80.).

Der neue Real-Trainer Julen Lopetegui hatte wie schon beim Saison-Auftakt den belgischen Torwart-Neuzugang Thibaut Courtois und den kroatischen Vize-Weltmeister Luka Modric nicht in die Startelf berufen. In der Tabelle liegt der Champions-League-Sieger nun dank des besseren Torverhältnisses vor dem FC Barcelona an der Spitze.