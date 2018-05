Pressefreiheit gilt als wesentliches Merkmal der Demokratie: Nur wenn Medien den Mächtigen auf die Finger schauen und Missstände frei und offen benennen können, können Wähler informierte Entscheidungen treffen.

Seit dem 19. Jahrhundert gab es in Deutschland Bestrebungen, die staatliche Zensur abzuschaffen. Endgültig setzte sich die Pressefreiheit aber erst nach 1945 bzw. nach der Wende durch. So heißt es im Grundgesetz-Artikel 5: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. (...) Eine Zensur findet nicht statt." Die Gründung eines Presseunternehmens bedarf keiner besonderen Zulassung.

Der heutige Internationale Tag der Pressefreiheit geht auf die "Erklärung von Windhuk" zurück. Darin forderten afrikanische Journalisten am 3. Mai 1991: Jeder Journalist müsse überall auf der Welt frei und ohne Angst berichten können. Im Ranking von "Reporter ohne Grenzen" liegt Deutschland derzeit auf Platz 15. (hol)