Neu Delhi (dpa) - Nachdem ein Zug in Indien in eine Menschenmenge gefahren ist und mindestens 61 Menschen getötet hat, hat die Polizei den Lokführer für Befragungen festgenommen. Die Bahngesellschaft wies jede Verantwortung für den Unfall von sich. Am Freitagabend war bei Amritsar im Bundesstaat Punjab im Norden des Landes während eines Hindu-Festes ein Zug in eine teils auf den Schienen stehende Menschenmenge gefahren, hatte viele getötet und verletzt. 48 Menschen wurden am Samstag noch im Krankenhaus behandelt.