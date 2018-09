Chemnitz (dpa) - Nach den Demonstrationen vom Wochenende ist die Nacht zu Montag in Chemnitz nach Angaben der Polizei ruhig geblieben. Es sei zu keinen Straftaten gekommen, die mit den Demonstrationen und Ereignissen der vergangenen Woche in Verbindung stehen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Wie sich die Lage am Montagnachmittag entwickeln wird, sei noch völlig unüberschaubar. Am Nachmittag erwartet Chemnitz gleich die nächste Großveranstaltung: Unter dem Motto «#wir sind mehr» steigt ein Gratis-Konzert gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt.