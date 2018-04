Frankfurt/Main (dpa) - Die Polizei hat in mehreren Bundesländern mit einer groß angelegten Aktion gegen zu schnelles Fahren begonnen. Tausende Polizisten waren unter anderem in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg im Einsatz, um die Geschwindigkeit von Autos zu messen und Raser zu erwischen. Zu den Temposündern gehörte in Hessen etwa ein Fahrer auf einer Bundesstraße bei Biblis, der mit 189 Stundenkilometern statt der erlaubten 100 unterwegs war. Einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben auf eine Teilnahme beim «Speedmarathon» verzichtet.