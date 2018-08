Nuneaton (dpa) - Mit einer Waffe hat ein Mann gestern stundenlang zwei Angestellte einer Bowlinghalle in Großbritannien als Geiseln gehalten. Die Polizei stürmte am Abend das Gebäude in der mittelenglischen Stadt Nuneaton und nahm den Täter fest. Er wurde nach Angaben von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Geiseln, zwei Männer, blieben ebenso wie die Polizisten unverletzt. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Der Geschäftsführer der Bowlinghalle ging von einer Beziehungstat aus.