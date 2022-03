Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt an diesem Freitag nach Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besucht er das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (13.15 Uhr) in Kaiserslautern. Dort will er sich insbesondere über das Transfer-Ökosystem, über künstliche Intelligenz als Unterstützer des Menschen und die Bedeutung der "Smart-Factory-KL" informieren.

Anschließend (14.30 Uhr) will Scholz das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern besuchen, um die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten in Zeiten der Pandemie mit dem besonderen Einsatzalltag zu würdigen. Das Polizeipräsidium Westpfalz war der Dienstort der Polizeianwärterin (24) und des Polizeikommissars (29), die Ende Januar bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Kusel erschossen worden waren. Nach Angaben der Staatskanzlei will sich der Bundeskanzler in die Kondolenzbücher für die Familien eintragen.