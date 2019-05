Bremen (dpa) - Wenige Tage vor der Landtagswahl am Sonntag in Bremen liegt die CDU weiter vor der SPD. Nach dem am Abend veröffentlichten ZDF-«Politbarometer» käme die seit über 70 Jahren in Bremen regierende SPD auf 24,5 Prozent, die oppositionelle CDU würde mit 26 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen kämen als drittstärkste Partei auf 18 Prozent, und die Linke wäre in Bremen mit 12 Prozent erstmals zweistellig. Für die FDP weist die Umfrage 5 Prozent und für die AfD 7 Prozent aus. Damit hätte die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr und müsste sich wohl einen dritten Koalitionspartner dazu holen.