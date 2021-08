Eine Woche vor US Open

Zverev kämpft und siegt: Endspiel-Einzug in Cincinnati

Alexander Zverev kann kämpfen! Scheinbar aussichtslos in Rückstand und mit gesundheitlichen Problemen arbeitete sich der Olympiasieger beim ATP-Turnier in Cincinnati zurück in die Tennis-Partie und gewinnt. Eine Woche vor den US Open steht er nun im Endspiel.