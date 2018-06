Köln (dpa) - Fußballweltmeister Lukas Podolski hat seinen neuen Döner-Imbiss in Köln eröffnet. Etwa 1000 Fans kamen, als sich die ersten Drehspieße im To-Go-Restaurant «Mangal Döner» in Bewegung setzten, so ein Sprecher des früheren Nationalspielers. «Die Euphorie ist wider Erwarten sehr sehr groß und Lukas Podolski mit dem Start sehr glücklich.» Laut Podolskis Sprecher hatten die ersten Fans bereits gut fünf Stunden vor Öffnung vor dem Laden gewartet. Publikumsmagnet Podolski posierte fröhlich lächelnd vor einem der mächtigen Fleischspieße und schrieb für seine Fans danach Autogramme.