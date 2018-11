Von Constanze Werry

Plätzchennaschen gehört zur Vorweihnachtszeit dazu. Doch lässt sich das mit dem aktuellen Trend, bei der Ernährung möglichst auf weißen, raffinierten Zucker zu verzichten, in Einklang bringen?

Die meisten klassischen Rezepte gelingen auch mit weniger Zucker als angegeben - 10 bis 20 Prozent sind in der Regel kein Problem. Dadurch werden die Plätzchen weniger süß und die Aromen kommen besser zur Geltung. Wer das Plätzchenbacken ganz ohne Raffinadezucker ausprobieren will, kann zum Beispiel Schoko-Haferkekse backen. Für ein Blech werden 250 g zarte Haferflocken, 100 g weiche Butter, 4 EL flüssiger Honig, 3 EL Orangensaft, 2 EL Kakaopulver, 1 EL Ahornsirup und 1 Ei benötigt. Die Haferflocken in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten. In der Zwischenzeit die übrigen Zutaten miteinander vermischen. Anschließend das Ganze langsam unter die leicht abgekühlten Haferflocken heben. Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Dann die Kekse im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für etwa 25 Minuten backen.

Ganz ohne zugegebene Extra-Süße kommt dieses Rezept für 40 saftige Früchte-Bällchen aus. Dazu nehme man 300 g Trockenfrüchte, 2 Orangen, 4 Eier, 350 g gemahlene Mandeln, 150 g Mehl (wer will, kann Vollkornmehl nehmen), 3 TL Backpulver und eine Prise Salz.

Zunächst werden die Trockenfrüchte gehackt und die Orangen ausgepresst. Die Trockenfrüchte dann für ein paar Stunden oder über Nacht im Saft einweichen. Anschließend werden sie püriert. Eier trennen und das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Nun das Fruchtpüree nach und nach mit dem Eigelb und dem Eiweiß vermischen. Backpulver mit Mehl und Mandeln vermischen und anschließend esslöffelweise unter die Fruchtpüree-Eier-Mischung heben. Das geht etwa mit der Küchenmaschine auf niedrigster Stufe.

Mit angefeuchteten Händen aus dem Teig kleine Kugeln formen, diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und dabei leicht flach drücken. Zum Schluss kommen die Früchte-Bällchen etwa 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Wer will, kann das Trockenobstgebäck auch mit weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt, Muskat, Nelken, Ingwer oder Kardamom verfeinern.