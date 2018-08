Frankfurt/Main (dpa) - Kunden des Billigfliegers Ryanair brauchen heute vor allem Geduld. Wegen Pilotenstreiks in mehreren europäischen Ländern hat die Airline rund 400 Flüge abgesagt. Schwerpunkt ist Deutschland, wo wegen des 24-Stunden-Streiks der Vereinigung Cockpit 250 Flüge ausfallen. Vor allem am frühen Morgen wird kaum ein Ryanair-Flieger von einem deutschen Flughafen abheben. Im Laufe des Tages finden dann einige Flüge statt mit Maschinen, die aus anderen, nicht bestreikten Ländern kommen. Europaweit sind rund 55 000 Passagiere betroffen, davon gut 42 000 in Deutschland.