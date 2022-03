Die Konzernzentrale der Fresenius SE & Co in Bad Homburg.

Bad Homburg (dpa) - So habe Kabi eine Vereinbarung über den Erwerb von 55 Prozent an Mabxience abgeschlossen, einem Anbieter biotechnologisch hergestellter Nachahmerpräparate (Biosimilars). Der Kaufpreis für den Anteil an dem Unternehmen, das über Labore und Fertigungsanlagen in Spanien und Argentinien verfügt, wurde mit 495 Millionen Euro beziffert. Hinzu kommen Meilensteine, die an bestimmte Ziele gebunden sind.

Zudem verleibt sich Fresenius für zunächst 240 Millionen Dollar den auf Infusionstherapien spezialisierten US-Anbieter Ivenix ein. Auch hier kommen gegebenenfalls bestimmte Meilenstein-Zahlungen hinzu. Beide Zukäufe sollen sich voraussichtlich im laufenden Jahr noch weitgehend neutral auswirken, ab 2023 dann aber einen positiven Einfluss auf das bereinigte Cash-Ergebnis je Aktie haben.

