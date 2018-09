Die Zisterzienser-Abtei Schönau im Odenwald war einst das reichste Kloster der Kurpfalz. Als es 1560 in der Reformation aufgelöst wurde, tat Kurfürst Friedrich III. etwas Ungewöhnliches: Er überführte den Besitz des Klosters in ein Sondervermögen, das später zur Stiftung wurde. Die "Pflege Schönau" sollte dafür sorgen, dass die evangelischen Kirchen und Pfarrhäuser stets gut in Schuss blieben. Das tut die "Evangelische Stiftung Pflege Schönau" (ESPS) heute noch. 458 Jahre später. Auch das Dossenheimer Pfarrhaus gehört der ESPS. Fragen an Ingo Strugalla, den Geschäftsführenden Vorstand (Foto: ESPS).

Herr Strugalla, wie viele von den Ländereien des Klosters Schönau besitzt die ESPS denn noch?

Unser Stiftungsvermögen besteht noch immer aus den Wald- und Nutzflächen des Klosters. Wir bewirtschaften sie mit Forstwirtschaft, Pacht, Erbbaurecht und Wohnimmobilien. Mit den Erträgen daraus erhalten wir die 85 Kirchen und 41 Pfarrhäuser, für die wir baupflichtig sind. Der weitaus größere Teil unserer Erträge jedoch fließt in den Haushalt der Badischen Landeskirche. Pro Jahr sind das ungefähr 10 Millionen Euro. Damit unterstützt die ESPS die Besoldung der Pfarrerinnen und Pfarrer und die Finanzierung von Bauprojekten.

Womit verdienen Sie so viel Geld?

Mit der Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, das zum großen Teil aus Immobilien besteht. Von diesem Thema verstehen wir etwas, das können wir sehr weit spielen. Unser Portfolio enthält 7500 Hektar Wald, wir vermieten rund 800 Wohnungen und investieren in Immobilienfonds. Unser Hauptgeschäft jedoch sind die rund 21.000 Erbbau- und Pachtverträge. Damit ermöglichen wir es Häuslebauern, günstig Wohneigentum zu erwerben.

Das Dossenheimer Pfarrhaus sieht ziemlich mitgenommen aus. Wie oft renovieren Sie denn Ihre Immobilien?

Wir haben einen Zyklus von 20 bis 25 Jahren. In Kooperation von Kirchenbauamt, Stiftung und örtlicher Kirchengemeinde hat man sich jetzt entschieden, die Kirchengemeinde vor Ort stärker einzubinden. Sie treten bei Renovierungen selbst als Bauherr auf und werden durch die Landeskirche und die Evangelische Stiftung Schönau begleitet.