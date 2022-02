Beim Überqueren einer Brücke (Landkreis Germersheim) ist das Pferd einer Reiterin am Freitag so unglücklich ausgerutscht, dass das Tier im Geländer verkeilt fest hing und sich nicht mehr alleine befreien konnte. Auch die Reiterin konnte dem Pferd nicht weiterhelfen, wie die Polizei mitteilte. Ein Tierarzt beruhigte das leicht verletzte Pferd, so dass die Feuerwehr es schließlich mit einem Kran retten konnte.