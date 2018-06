"Wir fordern die rechtliche Begründung für die Erteilung der Drittliga-Lizenz an den KFC Uerdingen 05 e.V, der den geforderten Liquiditätsnachweise in Höhe von 1,2 Millionen Euro nicht fristgerecht hatte. Dies hat der DFB in seiner Stellungnahme sogar bestätigt." So lautet eine Petition, die Fans des SV Waldhof als Reaktion auf die Entscheidung des DFB, dem KFC Uerdingen trotz Mängeln beim Antrag die Drittliga-Lizenz zu erteilen.

Begründung:

Vorweg: Es geht nicht darum, dem KFC Uerdingen 05 e.V. den sportlich verdienten Aufstieg in Abrede stellen zu wollen. Allerdings erscheint die Begründung seitens des DFB doch sehr fadenscheinig und willkürlich.

Wir fragen uns: Wo ist der Unterschied, ob ein Fax wenige Minuten zu spät eingeht (vgl. Wilhelmshaven 2001) oder ein Geldbetrag auf einem Konto, wie nun im Fall des KFC, zu spät gebucht wird. Beiden Parteien ist der gute Wille anzuerkennen, doch Fristen gelten für alle. Es gibt Gerichtsurteile die besagen, dass nicht der Zeitpunkt der Überweisung ausschlaggebend ist, sondern der Zeitpunkt des Eingangs auf dem Konto des Gläubigers. Eine Bank ist nur dann verantwortlich, wenn sie grob fahrlässig gehandelt hat und das ist angesichts des späten Überweisungszeitpunkts hier nicht ersichtlich. Zudem konnten alle anderen Vereine die Frist offenbar einhalten.

Ziel dieser Petition ist es nicht, den Aufstieg des SV Waldhof zu erzwingen, aber der DFB bedenkt nicht, was für weitreichende Konsequenzen dieser Fall für andere Vereine hat(te), die entweder bereits eine Lizenz aus ähnlichen Gründen verweigert bekamen oder die nun, wie im Fall der TuS Koblenz, absteigen müssen, weil offensichtlich mit zweierlei Maß beim Einhalten von Fristen gemessen wird.

Zitat Theo Zwanziger zum Fall Wilhelmshaven 2001: 'Wir müssen alle Vereine gleich behandeln, und alle hatten genügend Zeit. So Leid einem das tut: Es ist egal, ob die Unterlagen eine Sekunde oder 14 Tage zu spät ankommen.'

Vielen Dank für die Unterstützung, Andreas Döring"