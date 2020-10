(dpa). Ob geraspelt im Rohkostsalat, in Eintöpfen oder im Backofen getrocknet als herzhafte Chips: Die ätherischen Öle der Wurzelpetersilie verpassen vielen Gerichten einen Kick. Wer das Gemüse in der Küche einsetzen will, darf es nur nicht mit der Pastinake verwechseln. Die beiden Gemüsesorten sehen sich zwar ähnlich, doch schmecken sie ganz unterschiedlich. Während die Wurzelpetersilie den typischen Petersiliengeschmack besitzt, schmecken Pastinaken ähnlich wie Möhren. Zum Glück gibt es ein untrügliches, optisches Unterscheidungsmerkmal: die kleine Kuppe, die die Wurzelpetersilie am dicken Ende der Wurzel vom Blattansatz her hat. Die Pastinake hingegen hat dort eine Mulde. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer hin. Wurzelpetersilie lässt sich gut mehrere Tage lagern: Dazu kommt sie in einem Folienbeutel an einen kühlen Ort. Die geputzten Wurzeln können auch sehr gut eingefroren werden.

Kartoffel-Petersilienwurzel-Puffer

Zutaten für 4 Portionen:

400 g Kartoffeln

500 g Petersilienwurzel

100 g Mehl

30 g Speisestärke

1 Ei

Muskat

frische Petersilie (gehackt)

3 EL Öl

Salz und Pfeffer

Zunächst die Kartoffeln schälen. Die Petersilienwurzel schälen und putzen. Zunächst die Kartoffeln nicht zu fein in eine Schüssel reiben. Anschließend ausdrücken. Dann die Petersilienwurzel in dieselbe Schüssel reiben. Die Raspeln mit Mehl, Speisestärke und dem Ei vermischen. Mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss würzen. Dann die gehackte Petersilie untermischen.

Etwas Öl in eine Pfanne geben und heiß werden lassen. Dann pro Puffer einen Esslöffel Teig in die Pfanne geben und flachdrücken. Die Reibekuchen in etwa drei Minuten pro Seite von beiden Seiten goldgelb anbraten. Dann herausnehmen und auf einen Teller mit Küchenpapier legen. Dazu passt ein frischer Kräuterdip.