Karlsruhe (dpa/lsw) - Generationswechsel bei der Landesvereinigung Baden in Europa: Der Verein wählte am Donnerstagabend den Verkehrsplaner Peter Koehler (50) einstimmig zum Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Robert Mürb (89) trat nicht mehr an. Er stand 25 Jahre an der Spitze der Badener-Lobby und hat sich in der Landeshauptstadt immer wieder vehement für die Belange des Landesteils eingesetzt. Auch der neue Chef sieht noch viele offene Baustellen. In einer Resolution kritisiert der Verein etwa eine Veranstaltung anlässlich des 70. Gründungsjubiläums des Landes Baden-Württemberg am 27. April in Stuttgart.

Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Wer wir sind! Wer sind wir?" haben unter anderem der Landtag und die Landeszentrale für politische Bildung eingeladen. Nur Stuttgarter und württembergische Organisationen seien beteiligt, monieren die Badener. "Es ist ein Skandal, dass 70 Jahre nach Gründung des Südweststaats die Landespolitik noch immer nicht begriffen hat, dass wir auf Augenhöhe behandelt werden wollen", sagte der langjährige Vorsitzende Mürb.

Die Landesvereinigung zählt nach eigenen Angaben rund 23 000 Mitglieder, darunter Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU), ein Schwabe. Sie vertritt seit 1992 badische Interessen gegenüber der Landesregierung. Ständiges Mahnen habe immerhin 2015 zu einer Ergänzung der Landesverfassung geführt, sagt Mürb. Paragraf 3a laute: "Der Staat fördert gleichwertige Lebensverhältnisse, Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen im gesamten Land."

Mürb, ein früherer Professor für Landschaftspflege, hat schon manch Regierenden in Rage gebracht. Für Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) war der sanfte Baden-Rebell ein "Separatist" und "Volksverführer". Regierungschef Kretschmann pflegte hingegen ein entspanntes Verhältnis zu ihm. Mürb forderte in seinem letzten Rechenschaftsbericht eine Dezentralisierung der Landesverwaltung nach dem Vorbild von Bayern, Hessen oder Rheinland-Pfalz. In Bayern sei sogar ein Ministerium von München nach Nürnberg verlegt worden. Die zunehmende Digitalisierung biete Chancen für Dezentralisierung.

Auch Koehler will die Entwicklungen im Land kritisch verfolgen. Zugleich möchte er die Zusammenarbeit über den Rhein ausbauen.

70 Jahre nach Gründung des Südweststaats wird der württembergische Landesteil aus Sicht der Landesvereinigung Baden in Europa noch immer bevorzugt. Nach einer von ihr im Herbst veröffentlichten Untersuchung gibt es eine Reihe von Ungerechtigkeiten - von Steuereinnahmen über den Straßenbau bis zur Hochschulförderung. Ungerecht sei etwa, dass bei Mercedes-Benz in Baden Tausende Menschen arbeiten, die Steuern aber in Stuttgart bezahlt werden. Mürb hatte deshalb für eine "Badenerquote" von 45 Prozent plädiert. Damit würde der badische Landesteil gemäß seiner Bevölkerungszahl berücksichtigt und stärker politisch beteiligt werden.

Rund 11,1 Millionen Menschen leben nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Baden-Württemberg. 5,1 Millionen davon in den badischen Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg, 6 Millionen in den württembergischen Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen.

