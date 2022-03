Mainz (dpa/lrs) - Oppositionsführer Christian Baldauf ist neuer Parteivorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz. Auf einem Parteitag in Wittlich erhielt der 54-jährige Anwalt aus Frankenthal in der Pfalz als einziger Kandidat das Vertrauen für die Nachfolge von Julia Klöckner, die nach zwölf Jahren nicht mehr antrat und bis Ende 2021 noch Bundeslandwirtschaftsministerin war. "Der Weg, der vor der CDU Rheinland-Pfalz liegt, ist unbequem, der ist hart, der wird auch schmerzhaft", sagte Baldauf und kündigte eine umfassende Modernisierung an.

Von den 324 Delegierten stimmten 271 für Baldauf. 49 stimmten gegen ihn, 4 Delegierte enthielten sich. Die Partei gab den Anteil der Zustimmung mit 84,7 Prozent an, einschließlich der Enthaltungen sind es 83,6 Prozent. Er nehme die Wahl an und freue sich auf die Aufgabe, sagte Baldauf. Er wisse, dass er die "49 auch noch überzeugen muss", die gegen ihn stimmten, ergänzte er.

Als neuer Generalsekretär wurde der 53-jährige Anwalt Patrick Schnieder gewählt. Mit einem Anteil von 96 Prozent tritt er die Nachfolge von Jan Zimmer an. Schnieder kritisierte: "Wir versäumten, die Mitglieder nach Niederlagen wieder zu motivieren, das will ich ändern."

Nach einer Satzungsänderung wählte der Landesverband erstmals drei stellvertretende Vorsitzende. Die Versammlung folgte dabei dem Vorschlag Baldaufs für die beiden Landtagsabgeordneten Ellen Demuth (39) und Jenny Groß (36) sowie den Bundestagsabgeordneten Jan Metzler (40). Demuth erhielt eine Zustimmung von 61 Prozent, Groß und Metzler von jeweils 98 Prozent.

In ihrer letzten Rede als CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz zog Klöckner eine teils positive, teils kritische Bilanz. "Ich fühle mich gut dabei, eine gut situierte und aufgestellte Partei übergeben zu können", sagte die Bundestagsabgeordnete. Sie verwies darauf, dass die CDU im Land bei ihrem Antritt als Vorsitzende im Jahr 2010 tief zerstritten und hoch verschuldet gewesen sei. Heute müsse sich die Landespartei aber auch fragen: "Sind wir das Gesicht, das wir sein müssen, um von der Gesellschaft auch als attraktiv wahrgenommen zu werden?"

Nach einer Serie von Video-Grußworten zu ihrem Ausscheiden aus dem Landesvorstand merkte Klöckner an: "In den Grußworten war keine einzige Frau dabei." Und nun gebe es keine einzige Frau mehr an der Spitze eines CDU-Landesverbands.

Das vergangene Jahr mit den bisher schlechtesten Ergebnissen bei einer Landtags- und einer Bundestagswahl bezeichnete die scheidende Vorsitzende als Tiefschlag für die CDU Rheinland-Pfalz. "Es ist uns nicht gelungen, es ist mir nicht gelungen, es ist Christian nicht gelungen", sagte Klöckner. Jetzt gelte es, "die Wurzeln zu behalten, aber sich selbst auf den Prüfstand zu stellen". Dabei müssten vor allem die Abläufe in der Partei untersucht werden.

Für die geplante Erneuerung hat sich die CDU Rheinland-Pfalz Hilfe von einem externen Berater geholt. "Ich würde Ihnen nicht empfehlen, weiterzumachen wie jetzt", sagte der auf Veränderungsprozesse spezialisierte Unternehmensberater Georg Kraus. Auf dem Parteitag habe er "viel Obrigkeitshörigkeit" erlebt und "wenig Gemeinsames gespürt". Es werde nicht funktionieren, alle Hoffnungen auf eine neue Führung zu richten.

Jeder in der Partei solle sich fragen: "Wie kriegen wir echten Dialog und Austausch hin?" sagte Kraus den Delegierten des Parteitags und fügte hinzu: "Also anders als hier." Nötig sei "ein bisschen Autoritätsaufmüpfigkeit", was keine Frage des Alters sei. "Es kann nur von unten nach oben funktionieren."

Mit der Wahl des neuen Vorstands folgte der Parteitag dem Wunsch des gastgebenden Wittlicher Bürgermeisters Joachim Rodenkirch (CDU), dass Baldauf "ein überragendes Ergebnis heute erzielt ohne Wenn und ohne Aber". Weil es an der Basis zuletzt hörbar grummelte, war in Parteikreisen von vornherein kein Ergebnis von mehr als 90 Prozent erwartet worden.

