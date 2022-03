Neunkirchen (dpa/lrs) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will trotz aller Schwierigkeiten weiterhin den Dialog mit Russland führen. "Es ist wichtig, dass wir trotz der Tatsache, dass hier ein schlimmer Angriffskrieg stattfindet gegen die Ukraine immer weiter reden", sagte er am Freitag am Rande einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Neunkirchen im Saarland.

Es gehe darum, zu erreichen, "dass es doch noch zu einem Waffenstillstand kommt und dass eine Situation ohne Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich hergestellt wird". Scholz, der wenige Stunden zuvor mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen hatte, fügte hinzu: "Und da dürfen wir einfach nicht nachlassen."

"Auch wenn der Krieg begonnen hat, muss weiter geredet werden", hatte Scholz zuvor bei der von sogenannten Querdenkern und Rechten lautstark gestörten Veranstaltung gesagt. Die Botschaft der "präzisen, gut vorbereiteten Sanktionen" sei: "Es muss sofort ein Waffenstillstand her, es darf nicht weiter gemordet werden in der Ukraine."

Man werde alles dafür tun, dass das funktioniert: "Wir werden alle unsere Möglichkeiten nutzen." Scholz bekräftigte, dass die Nato-Staaten sich an dem Krieg nicht beteiligen würden: "Denn das wäre eine dramatische Bedrohung für den Frieden in der Welt." Deutschland werde die Instrumente nutzen, die es habe. "Aber es wird keine militärische Beteiligung an diesem Krieg geben."

"Und unser größter Wunsch ist, dass der Krieg schnell zu Ende geht. Darum kämpfen wir jetzt. Aber wir sind vorbereitet, hier alles zu tun, was notwendig ist - auch wenn es lange dauert. Das ist unsere Aufgabe."

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Das Land mit knapp einer Million Einwohner wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Die CDU stellt seit 1999 den Ministerpräsidenten in dem kleinsten Flächenland Deutschlands.

