Erst hatte der Kurznachrichtendienst einen Tweet der AfD-Bundestagsabgeordneten gelöscht, weil diese sich darüber aufgeregt hatte, dass die Kölner Polizei an Silvester auch in arabischer Sprache getwittert hatte. Von Storch hatte in ihrem Tweet von «muslimische Männerhorden» gesprochen. Twitter sperrte ihren Account vorübergehend mit dem Hinweis auf einen «Verstoß gegen Regeln über Hass-Inhalte». Nachdem «Titanic» vermeintlich im Namen der Politikerin erneut über «Barbarenhorden» getwittert hatte, wurde am Dienstag auch dieser satirische Tweet gelöscht.

Der Account des «endgültigen Satiremagazins» («Derzeit twittert als Gast: Beatrix von Storch (Kürzel: bvs)») wurde ebenfalls geblockt. Das irritiert neben vielen Twitternutzern auch den Deutschen Journalisten-Verband: Er forderte am Mittwoch von den Verantwortlichen, «jegliche Form von Zensur gegenüber dem Satiremagazin «Titanic» sofort zu beenden.» DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall kritisierte das Verhalten als «vorauseilenden Gehorsam, um mögliche Geldstrafen nach dem NetzDG zu verhindern».

Das seit Jahresbeginn Januar geltende Netzwerkdurchsetzungsgesetz aus dem Haus von Bundesjustizminister Maas (SPD) verlangt von Diensten wie Facebook, Twitter oder YouTube, klar strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach einem Hinweis löschen.