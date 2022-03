Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) ist an Corona erkrankt. Sie habe lediglich Erkältungssymptome und führe die Amtsgeschäfte aus der häuslichen Quarantäne weiter, teilte das Ministerium am Dienstag in Wiesbaden mit. Auch Staatssekretärin Ayse Asar sei mit bislang milden Symptomen erkrankt und in Quarantäne. Beide seien geimpft gewesen. Angesteckt hätten sich die Politikerinnen aller Wahrscheinlichkeit nach in der vergangenen Woche bei einem dienstlichen Abendessen, wie das Ministerium erklärte.