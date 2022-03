Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) schließt zum Monatsende in Hessen alle 15 von ihr betriebenen Corona-Testcenter. Als Grund nannte sie eine fehlende Finanzierungszusage durch den Bund. "Das zwingt uns zu einem radikalen Cut, den wir so nicht unbedingt wollten", sagten die beiden Vorstandsvorsitzenden Frank Dastych und Eckhard Starke am Donnerstag in Frankfurt. Letzter Testtag ist demnach der 25. März. Neben der KV bietet in Hessen derzeit unter anderem der Öffentliche Gesundheitsdienst Corona-Tests an.