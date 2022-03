Mehrere unangemeldete Versammlungen in der Ulmer Innenstadt haben am späten Freitagabend die Polizei in Atem gehalten. Bei den Demos gegen die Coronamaßnahmen sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Wieviele Menschen sich an den Kundgebungen beteiligten, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort gewesen. Wegen Beleidigung eines Polizisten wurde ein 52 Jahre alter Mann angezeigt. Ein 29-Jähriger bespuckte einen Autofahrer und muss sich den Angaben zufolge wegen Körperverletzung verantworten. Eine angemeldete Gegendemo auf dem Münsterplatz sei ohne Zwischenfälle verlaufen.