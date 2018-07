Jerusalem (dpa) - Ein palästinensischer Angreifer hat am Abend in einer Siedlung im Westjordanland drei Israelis verletzt, zwei von ihnen schwer. Der 17-jährige Täter sei erschossen worden, teilte ein Armeesprecher mit. Er sei über einen Zaun geklettert und habe in der Siedlung auf zwei Einwohner eingestochen. Ein dritter Zivilist habe den Anschlag bemerkt und den Attentäter gestellt. Dabei sei er selbst verletzt worden und habe den Palästinenser dann erschossen. Nach Angaben des Armeesprechers sollen angesichts der Sicherheitslage zwei weitere Bataillone ins Westjordanland verlegt werden.