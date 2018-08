Hamburg (dpa) - Dank dem Ausnahme-Sommer ist das Wasser in der Ostsee fast so warm wie an Mittelmeerstränden. Zwischen der Lübecker Bucht und der dänischen Grenze pendeln die Temperaturen an der Oberfläche aktuell zwischen 23 und 25 Grad, wie aus den Prognosen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg hervorgeht. Zum Vergleich: An der französischen Côte d'Azur werden im Wasser zurzeit rund 27 Grad gemessen.