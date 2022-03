Einbrecher haben aus einem Corona-Testzentrum in Aalen (Ostalbkreis) Tests und medizinische Schutzausrüstung gestohlen. Das Diebesgut habe einen Wert von mehr als 6800 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der oder die Einbrecher hätten sich zwischen Freitag und Montag gewaltsam Zugang zu dem in einem Container untergebrachten Testzentrum verschafft. Bei dem Einbruch sei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden.