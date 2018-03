Anreise: Flüge ab Frankfurt nach Los Angeles und zurück sind bei Lufthansa und United Airlines ab 532 Euro zu haben. Flugzeit: etwa 12 Stunden.

Unterkunft: Eine der ersten Adressen in Los Angeles ist das Millennium Biltmore Hotel in der South Grand Avenue. Beim Nachmittagstee im Rendezvous Court kann man dort die Promis beobachten. Mit etwas Glück lässt sich ein DZ ab 166 pro Nacht ergattern (www.millenniumhotels.com). Ein DZ im Hollywood Roosevelt kostet ab 271 Euro. Am Oscar-Wochenende lohnt es sich, nach den Spezialangeboten "Behind the Velvet Rope" Ausschau zu halten. Diese beinhalten neben zwei Übernachtungen für zwei Personen auch Extras wie ein 4-Gänge-Menü, Make-up und Maniküren, Flughafen-Transfers und Drinks (www.thehollywoodroosevelt.com). Wer während der Golden Globes im Beverly Hilton wohnt, kann für 2 600 Euro neben zwei Übernachtungen auch am Golden Globes Dinner teilnehmen und die Stars von der VIP-Tribüne aus auf dem roten Teppich beobachten. (www.beverlyhilton.com).

Tickets: Karten für ausgewählte Preisverleihungen, wie etwa die People’s Choice Awards, gibt es über Ticketmaster, www.ticketmaster.com. Tickets für Aftershow-Partys sind erhältlich über www.thevipconcierge.com.

Unbedingt machen: Die Celebrity Homes Busfahrten mit StarLineTours führen für 36 Euro zu den Häusern der Stars. Auf den TMZ Tours zu den heißesten Promi-Spots der Stadt erfährt man für 42 Euro zudem viel Klatsch und Tratsch. Die offenen "Hop-On Hop-Off" Double-Decker Bustouren zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt kosten 40 Euro.

Weitere Auskünfte erteilt das Tourismusbüro von Los Angeles unter www.DiscoverLosAngeles.com.