Der "Osmanen Germania Boxclub" gilt als größte rockerähnliche Gruppierung in Deutschland. Gegründet wurde er im Frühjahr 2015. Weltweit werden der Gruppierung rund 500 Mitglieder zugerechnet, die sich auf 40 Ortsgruppen (Chapter) verteilen. In Deutschland sind 33 Chapter mit 400 Mitgliedern bekannt. Das Innenministerium geht von sechs Chaptern in Baden-Württemberg mit 100 Mitgliedern und Unterstützern aus. Die meisten sind türkische Staatsangehörige oder stammen aus der Türkei.

Die "Osmanen" unterliegen nicht der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. In 100 Ermittlungsverfahren zum blutigen Konflikt zwischen den "Osmanen" und der kurdisch geprägten Gruppe "Bahoz" wurden 31 Haftbefehle gegen beide erwirkt - etwa gegen den Weltpräsidenten und den Weltvizepräsidenten der "Osmanen".