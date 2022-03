Erbach (dpa/lhe) - Die Polizei war zunächst von einer Anwohnerin gerufen worden, weil eine Frau vor einem Haus in Erbach nach Hilfe gerufen habe. Kurz zuvor hatte es an der Adresse bereits einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt gegeben. Vor Ort seien die beiden Streifenbesatzungen unmittelbar von etwa zehn Menschen "feindselig empfangen und bedroht" worden, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, zudem fiel der Schuss. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Mann leicht verletzt, er und vier weitere wurden vorläufig festgenommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Ob der Vorfall in Zusammenhang mit dem vorherigen Einsatz stand, sei Teil der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verdachts der Gefangenenbefreiung. Die Kriminalpolizei untersucht, wie es zu dem Schuss aus der Polizeiwaffe kam.