Der wegen möglicher Vorteilsannahme angeklagte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann wird an diesem Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung erwartet. Bei der Sitzung geht es auch um die Vorwürfe gegen den SPD-Politiker: Der Tagesordnungspunkt "Verstrickung Oberbürgermeister Feldmann in den AWO-Skandal" wird voraussichtlich am frühen Abend behandelt. Ob sich Feldmann, der am Donnerstag von seiner knapp einwöchigen Dienstreise nach Singapur zurückkehren soll, dann auch selbst äußern wird, blieb zunächst offen.