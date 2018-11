Washington (dpa) - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Amerikaner zur Abstimmung bei den Kongresswahlen aufgerufen. «Heute sind Sie an der Reihe, ihre Stimme zu erheben, um den Kurs des Landes zum Besseren zu ändern», schrieb der demokratische Ex-Präsident auf Twitter. «Gehen Sie raus und wählen Sie.» Am Morgen hatten die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat begonnen, den beiden Kammern des US-Parlaments in Washington. Umfragen zufolge müssen die Republikaner von Präsidnet Donald Trump befürchten, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren.