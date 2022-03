Eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt hat vor der neuen Saison wieder viel Geld in ihre Ertüchtigung gesteckt. "Insgesamt investierte die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro in die Instandhaltung und den Ausbau der Sicherheit", teilte die Betreiberfirma am Mittwoch in der Eifel mit. 2,5 Kilometer der Rennstrecke seien in den vergangenen vier Monaten erneuert worden. Neuer Asphalt sei aufgetragen und 300 Meter zusätzlicher Fangzaun aufgestellt worden.