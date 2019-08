Düsseldorf (dpa) - In NRW soll künftig in Presseauskünften die Nationalität aller Tatverdächtigen genannt werden - soweit diese feststeht. Der Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werde entsprechend überarbeitet, teilte das Innenministerium in Düsseldorf mit. Innenminister Herbert Reul sagte, künftig nennen man alle Nationalitäten von Tatverdächtigen, die man sicher kenne - auch die von deutschen Verdächtigen. Er sei der festen Überzeugung, dass diese Transparenz das beste Mittel gegen politische Bauernfängerei ist.