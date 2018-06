Hannover (dpa) - Der niedersächsische Grünen-Spitzenkandidat und Umweltminister Stefan Wenzel vermutet Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung des AfD-Wahlkampfes in Niedersachsen. Die Partei betreibe einen unverhältnismäßigen Aufwand bei der Werbung für die Landtagswahl, sowohl mit Plakaten, Werbebroschüren und Hochglanzbeilagen in Zeitungen, als auch im Internet, sagte Wenzel in Hannover. Niedersachsens AfD-Chef Paul Hampel nannte die Vorwürfe des Grünen-Politikers «grotesk».