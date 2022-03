Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos an einer Kreuzung in Neuwied sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin hatte dort einen 18 Jahre alten vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Autos seien frontal miteinander kollidiert. Anschließend sei das Auto der 52-Jährigen noch gegen einen weiteren Wagen geschleudert. Der 18-Jährige, die 52-Jährige sowie deren 13 Jahre alte Beifahrerin seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.