Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Neustadt an der Weinstraße einen Geldautomaten gesprengt. Ob die Täter dabei Geld erbeuteten, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Automat war in einem Einkaufsmarkt untergebracht. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.