Eine Seniorin ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Neunkirchen schwer verletzt worden. Das Feuer sei am Dienstagabend in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Mit einer Drehleiter konnten die Einsatzkräfte die 86-jährige Bewohnerin retten. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Frau den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten zogen sich auch zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen. Eine Begehung des Hauses sei derzeit noch nicht möglich.