NEUE SERIE

80 BPM heißt die neue Serie im Magazin zum Wochenende. Wofür steht die Abkürzung? Für 80 "Beats Per Minute", also Schläge pro Minute. Das ist (in etwa) der Rhythmus des menschlichen Herzens. Und genau darum soll es auch in den Reportagen gehen, die einmal im Monat erscheinen und die ein Team junger RNZ-Redakteure schreibt: Um Menschen in unserer Region, die das Herz am rechten Fleck haben. Teil 2 von Alexander R. Wenisch, Leiter des Wochenend-Magazins.