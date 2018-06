Neue Aufgaben für PHV?

In Patrick-Henry-Village soll künftig die Altersfeststellung für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) in Baden-Württemberg stattfinden. Die Stadt Heidelberg warnt zwar vor einer Überforderung des Jugendamtes, aber PHV-Leiter Markus Rothfuß geht davon aus, dass die Pläne umgesetzt werden: "Technisch ist das machbar. Wie es rechtlich umgesetzt werden kann, muss geklärt werden." Auch deshalb könne man sich bislang nicht auf die Aufgabe vorbereiten. Im Moment kommen ein bis zwei UMA pro Woche in PHV an.

In der Debatte um die von Innenminister Horst Seehofer geplanten Ankerzentren stellt Rothfuß klar: "Derzeit sind die in Baden-Württemberg nicht vorgesehen. Deshalb haben wir nicht geprüft, ob das hier möglich wäre, und halten das auch nicht für nötig." Es gebe bislang auch keine rechtliche Grundlage, um Menschen während des Asylverfahrens festzuhalten. Zudem werde nur in Ausnahmefällen von PHV abgeschoben. "Eigentlich ist das nicht vorgesehen." (dns)