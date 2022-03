Eine Störung beim Netzbetreiber 1&1 Versatel hat am Montag Festnetzleitungen der Polizei in Baden-Württemberg für mehrere Stunden lahmgelegt. Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, waren vermutlich alle Polizeipräsidien in Baden-Württemberg davon betroffen. Die Polizei sei weiter über Mobilfunk zu erreichen gewesen. Auch der Notruf 110 habe weiter funktioniert.