Dallas (dpa) – Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage am Stück kassiert. Das Team aus Texas musste sich den Phoenix Suns mit 91:97 geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger erzielte fünf Punkte und holte vier Rebounds in der Heimniederlage. Landsmann Maxi Kleber kam auf sechs Punkte, acht Rebounds und vier Assists. Dennis Schröder feierte mit den Atlanta Hawks nach vier Niederlagen wieder einen Erfolg. Das Team aus dem US-Staat Georgia besiegte die Miami Heat 110:104. Schröder erzielte 23 Punkte.