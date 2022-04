In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 524 Naturschutzgebiete. Das kleinste ist das Dachslöcher bei Bergweiler (Kreis Bernkastel-Wittlich), das größte ist das Gebiet Laacher See in der Eifel mit 2089,7 Hektar. Die Gesamtfläche aller Naturschutzgebiete beträgt 39 431,1 Hektar.